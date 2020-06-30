أنيسة حسونة: الهوية المصرية كانت بتضيع ورجعناها في 30 يونيو

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن ذكريات 30 يونيو مليئة بالتفاصيل بداية من جمع مستلزمات الاعتصام في الميادين وتجهيز اللافتات، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى اتصالات كثيرة من مواطنين يريدون المساعدة في الاعتصام بأي شيء وتزويد المتظاهرين بما يحتاجون إليه حتى لا يضطروا للمغادرة.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال «التغطية الخاصة» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر بالنسبة للإخوان كانت بمثابة الجوهرة في مشروعها، لو كسبوها كانوا كسبوا كل حاجة.وأردفت: «الهوية المصرية كانت بتضيع، خلصنا من الإخوان ورجعنا للهوية، الإخوان كانوا لا يهتمون بتقدم المرأة، بينما الحكومة الحالية فيها 8 وزيرات".وتابعت:"امبارح بتفرج على الافتتاحات، وبقول هي دي البلد اللي عاوزاها وعاوزة أولادي وأحفادي يعيشوا فيها".