إزالة معرض للملابس على سور مدرسة في بنها

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بائع ملابس بعدم استغلال سور المدرسة والأرصفة التابعة لها مكانًا ومعرضًا لعرض وبيع منتجاته.وشدد المحافظ على عدم استغلال أسوار جميع المدارس فى غير الأغراض التعليمية وعدم افتراش الباعة منتجاتهم على أرصفتها أو إقامة معارض للملابس أو أعراض أخرى على أسوار المدارس وتجميلها وتزيينها بالعبارات والحكم التعليمية والثقافية.جاء ذالك خلال جولة المحافظ فى مدن بنها وشبرا الخيمة وكفر شكر، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية ومتابعة إزالة الاشغالات والمواقف العشوائية للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم وراحتهم وخدمتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.