رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عزة هيكل: الإخوان حاولوا طمس هوية وتاريخ مصر (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:27 م
عزة هيكل
عزة هيكل
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت عزة هيكل، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن جماعة الإخوان حاولت طمس هوية وتاريخ مصر، إلا أن الشعب المصري لا يقبل ذلك، موضحة أنها لم تكن تتوقع الكم الكبير من الحقد والكراهية من الإخوان تجاه مصر وشعبها وجيشها.

وأضافت عزة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على قناة «صدى البلد»: «على الرغم من أنهم يحملون جنسية هذا الوطن إلا أنهم لا يؤمنون سوى بالعنف والكراهية».

وتابعت أن جماعة الإخوان، كانت تمتلك وهم وجذور شيطانية، كانوا يدعون أنها خلافة إسلامية للسيطرة على الوطن باسم الدين، وهو فكر قديم عفى عليه الزمن، إلا أنهم حاولوا إحيائه مرة أخرى، ولكن الهوية المصرية قوية للغاية، لذلك خرج ملايين المصريين من مختلف طوائفه وأعماره لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

واستكملت أن مصر قامت بدور قاده الشعب العظيم وكان الجيش درعًا وسيفًا له، مشيرة إلى أن الشعب قام بثورة سلمية لطرد جماعة الإخوان.

موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

القصة الكاملة لغضب المحامين الأتراك من أردوغان

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

عالم روسي: الوراثة تلعب دورًا حاسمًا في الإصابة بكورونا

عالم يحذّر من صدمة «كورونا» القاتلة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»

«الحب على شواطئ دهب» رواية رومانسية لـ رمزى محمود

افتتاح دار «المسك».. أول ناشر يحصل على ترخيص جديد بعد أزمة كورونا