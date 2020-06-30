عزة هيكل: الإخوان حاولوا طمس هوية وتاريخ مصر (فيديو)

قالت عزة هيكل، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن جماعة الإخوان حاولت طمس هوية وتاريخ مصر، إلا أن الشعب المصري لا يقبل ذلك، موضحة أنها لم تكن تتوقع الكم الكبير من الحقد والكراهية من الإخوان تجاه مصر وشعبها وجيشها.وأضافت عزة هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على قناة «صدى البلد»: «على الرغم من أنهم يحملون جنسية هذا الوطن إلا أنهم لا يؤمنون سوى بالعنف والكراهية».وتابعت أن جماعة الإخوان، كانت تمتلك وهم وجذور شيطانية، كانوا يدعون أنها خلافة إسلامية للسيطرة على الوطن باسم الدين، وهو فكر قديم عفى عليه الزمن، إلا أنهم حاولوا إحيائه مرة أخرى، ولكن الهوية المصرية قوية للغاية، لذلك خرج ملايين المصريين من مختلف طوائفه وأعماره لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية.واستكملت أن مصر قامت بدور قاده الشعب العظيم وكان الجيش درعًا وسيفًا له، مشيرة إلى أن الشعب قام بثورة سلمية لطرد جماعة الإخوان.