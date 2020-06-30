صوت الشعب: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين

هنأ المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب "صوت الشعب" الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري على جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها.وقال البراوي في بيان صحفي، إن 30 يونيو ثورة شعبية انتصرت فيها إرادة الشعب المصري على أنصار الإرهاب والفوضى، إذ أعادت تلك الثورة المجيدة مصر للمصريين في مشهد يجسد عظمة شعب لا يقبل تحكم جماعة إرهابية في مصيره.وأضاف رئيس حزب صوت الشعب، أن 30 يونيو أخر ثورات المصريين نحو التقدم والرخاء وهذا واقع مصر الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الست سنوات الماضية والتي نشاهدها اليوم في تقدم اقتصادي وإصلاح مؤسسي.وطالب البراوي، الشعب المصري بالتكاتف حول مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الذي فوت الفرصة على المتآمرين على مصر، ودعا الله أن يرحم شهداء الوطن الذين حاربوا الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.