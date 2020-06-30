محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بـ«كبارى بنها» (صور)

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، جولة مفاجئة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة؛ للاطمئنان على نظافة الشوارع وخلوها من الإشغالات والمواقف العشوائية.وبدأ المحافظ، اليوم، جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي، حيث تمت إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون الطريق العام ويتسببون في تكدس الحركة المرورية، مطالبًا بتحرير محاضر لكل المخالفين ورفع الإشغالات من الشوارع الجانبية بمنطقة وابور الثلج والمحلات الملاصقة لسور السكة الحديد بالحرس الوطني.كما تفقد الهجان، أعمال إزالة تراكمات القمامة أسفل كوبري المنصورة، موجهًا بإزالتها فورًا لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة، مطالبًا بتشجير المنطقة وإنارتها بالكامل حتى لا يتم إلقاء القمامة بها مرة أخرى.وأكد المحافظ، ضرورة استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء على كل مظاهر العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها، وذلك استجابة لمواطني المحافظة الذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل، ما يسبب عرقلة الحركة المرورية، موجّهًا بضرورة إيجاد قطع أراضي مناسبة تصلح لإقامة باكيات للشباب كجانب من محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.