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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يجتمع بالرؤساء الجدد للوحدات المحلية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:15 م
أحمد الأنصاري محافظ
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة محلية مسؤول مسؤولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، مؤكدًا ضرورة شعور المواطنين بتواجد المسؤولين بينهم لحل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية الجدد بمراكز إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

ووجه المحافظ كل رئيس وحدة محلية بإعادة ترتيب البيت من الداخل، بما يفيد تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية التعامل بكل قوة وحزم تجاه من يتقاعس عن أداء مهام عمله المكلف بها، مع بذل المزيد من الجهد حتى يشعر المواطن بالتغيير.

وكلف محافظ الفيوم الجهاز التنفيذي الجديد بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لحل كافة المشاكل، ومتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية، بالإضافة الى ملف استرداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية الجدد بأهمية العمل الجماعي، وتجهيز صف ثاني من القيادات والعمل الميداني، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأنه لايوجد أحد فوق القانون.

وخلال اللقاء، تابع المحافظ مع رئيس مدينة يوسف الصديق أعمال توصيل خط مياه شرب جديد لقرية كحك بحري، بتكلفة 5 ملايين جنيه لحل مشكلة انقطاع المياه بالقرية، إضافة إلى أعمال رصف طريق قرية النزلة، واستكمال تطهير مصرف الوادى بالنزلة بمركز يوسف الصديق.
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

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