رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية: دول عدة تدعمنا في سد النهضة وقد نصل لاتفاق خلال أسبوعين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:13 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد عمر
طباعة
أكد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، أن عدة دول تدعم مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشددا على أن هذا الملف حساس بالنسبة لمصر.

وقال شكري في تصريحات لقناة "العربية"، إن مصر لم توجه اتهاما لأي طرف من الدول المعنية في الملف، لكنها شرحت القضية بشكل شامل للجميع.

وجدد شكري التزام مصر بمهلة الأسبوعين من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة التي اتفق عليها خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة.

وكشف وزير الخارجية عن أن إثيوبيا رفضت لـ6 سنوات وساطة أي طرف في سد النهضة، كما لم تقبل بوساطة البنك الدولي.

وحث شكري السودان وإثيوبيا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سلبية بشأن المفاوضات للحفاظ على عدم التأثير سلبا على مسار المحادثات.

وأكد شكري أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن السد بين الدول الثلاث خلال أسبوعين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة» تستثنى الحامل ومن ترعى طفلا من الحضور

مستشفى «أبوخليفة»: حالة رجاء الجداوي في تدهور مستمر

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

القصة الكاملة لغضب المحامين الأتراك من أردوغان

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

عالم روسي: الوراثة تلعب دورًا حاسمًا في الإصابة بكورونا

عالم يحذّر من صدمة «كورونا» القاتلة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»

«الحب على شواطئ دهب» رواية رومانسية لـ رمزى محمود

افتتاح دار «المسك».. أول ناشر يحصل على ترخيص جديد بعد أزمة كورونا