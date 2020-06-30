وزير الخارجية: دول عدة تدعمنا في سد النهضة وقد نصل لاتفاق خلال أسبوعين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، أن عدة دول تدعم مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشددا على أن هذا الملف حساس بالنسبة لمصر.وقال شكري في تصريحات لقناة "العربية"، إن مصر لم توجه اتهاما لأي طرف من الدول المعنية في الملف، لكنها شرحت القضية بشكل شامل للجميع.وجدد شكري التزام مصر بمهلة الأسبوعين من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة التي اتفق عليها خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة.وكشف وزير الخارجية عن أن إثيوبيا رفضت لـ6 سنوات وساطة أي طرف في سد النهضة، كما لم تقبل بوساطة البنك الدولي.وحث شكري السودان وإثيوبيا إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سلبية بشأن المفاوضات للحفاظ على عدم التأثير سلبا على مسار المحادثات.وأكد شكري أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن السد بين الدول الثلاث خلال أسبوعين.