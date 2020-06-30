محافظ القليوبية يطالب بإنهاء تسريب المياه بمستشفى كفرشكر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، مستشفى كفرشكر المركزي؛ لدفع الأعمال وتسليم المستشفى ليكون جاهزا لاستقبال مصابي كورونا.وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وسيتم إطلاق التيار الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه جار أعمال الفرش الطبي، حيث تم تجهيز 230 سريرًا و14 سرير عناية مركزة، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدًا الأربعاء، وتجهيز معمل الكيمياء والتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.وأوضح المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، مع الانتهاء من أعمال تسريب المياه على الأسقف وغرف الكهرباء، والانتهاء من مصادر ترشيح المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضي.