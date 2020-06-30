إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online

عقدت إيبارشية شبرا الخيمة، الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية على الإنترنت عبر تطبيق "زووم"، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.تضمن اللقاء كلمة روحية من نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية حول الإيمان العامل بالمحبة، ثم اطمئن نيافته على صحة الآباء الكهنة وخدمتهم.وفي ختام الاجتماع شدد نيافة الأنبا مرقس على استمرار خدمة الآباء كهنة الإيبارشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام بقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ أول أمس؛ اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرارات رئيس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح السبت ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات تتراوح من شديدة إلى متوسطة أو خفيفة.وتابع: "فقد رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية".وأضاف البيان: "مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.وواصل: "بالنسبة لكنائس القاهرة، والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف، متابعًا وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ، لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية".