نائب محافظ سوهاج يناقش خطة عمل المرحلة الثانية

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا بوحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، للوقوف على ما انتهت إليه أعمال المرحلة الأولى، ومناقشة خطة العمل بالمرحلة الثانية.وقال "القاضي" إنه تم إضافة 26 قرية جديدة للمرحلة الثانية "35 قرية"، وذلك من قبل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية؛ لتصبح 61 قرية، مشيرا إلى أنه سيتم بدء الأعمال بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فور الانتهاء من حصر الاحتياجات اللازمة للقرى المضافة من خلال لجان التنمية المشكلة بالوحدات المحلية المختلفة.وأضاف نائب المحافظ، أن أعمال المرحلة الأولى لقرى "حياة كريمة" لعدد ٢٩ قرية، بقيمة مالية ١٠٢ مليون جنيه، شملت مشاريع تأهيل المنازل، وتوصيل المياه والصرف الصحي، والكهرباء، ورصف الطرق وتأهيل الوحدات الصحية، ومراكز الشباب، وأعمال البنية التحتية.