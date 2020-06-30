بعد «قلت أخونة».. محمد محيي يجيب على أسئلة جمهوره عبر «فيسبوك»

أعلن النجم محمد محي، أنه متاح للإجابة على أسئلة الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول ألبومه الجديد وكل ما يخصه من خلال فيديو على صفحته.وقال محي: "أنا عارف إن أكيد عندكم أسئلة كتير خصوصا بعد ما شوفتوا برومو أغنيتي الجديدة قلت أخونه، وأنا واحشني جدا إننا نتواصل مع بعض عشان كدة هستني اسئلتكم هنا وهرد عليكم بنفسي".ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن ويضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف،عايزين مضيف حسام حسني ومحمد، رحيم والراحل عادل واصف، وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.