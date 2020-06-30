6.27 مليار دولار خسائر إقفال النفط الليبي خلال 164 يوما

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مجموع خسائر إقفالات النفط بلغت ستة مليارات و277 مليون دولار، منذ أن أغلقت موانئ وحقول الإنتاج قبل نحو 164 يوما.وأوضحت المؤسسة -في بيان أوردته بوابة (الوسط)- أن الأجواء تشير إلى قرب عودة إنتاج النفط، خصوصا بعد ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن مفاوضات جارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط، أعقبها إعلان (حراك المدن والقبائل) الليبية، عن فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لتوزيع الإيرادات.