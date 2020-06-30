بطاقات التموين 2020

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني



- الدخول على موقع دعم مصر والضغط على تقديم طلبات بدل فاقد تالف.

- تسجيل بيانات البطاقة التموينية السارية.

- بعد التسجيل البيانات المطلوبة يتم الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وذلك لإتمام عمل بدل التالف أو الفاقد.

- تسجيل الرقم القومي لصاحب الاسم الذي يظهر وهو أحد المقيدين على البطاقة التموينية.



طريقة تحديث بطاقة التموين ٢٠٢٠ وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

- تسجيل الدخول علي موقع دعم مصر، المخصص لخدمات التموين عبر شبكة الإنترنت.

- الضغط على كلمة "سجل موبايلك".

- إدخال رقم البطاقة التموينية السارية.

- ادخال رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي» الشخصية.

- اختيار اسم المحافظة التابعة لها البطاقة السارية.

- الضغط على كلمة عرض.

- تسجيل رقم الهاتف، سواء أكان الرقم الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المستفيدين ولكن ذلك بشرط أن يكون الخط مسجل باسم الفرد نفسه.



شروط الحصول على الخدمات التموينية:

- يقوم المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فتره لا تقل عن 3 شهور.



- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

- قيام المواطن بالموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة• يقوم المواطن بالضغط علي خدمات تموينيه للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.







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وتضمن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، أيضًا الفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى، خصم الوفاة يتم إلكترونيا وإلغاء الحوالة البريدية ليتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة التموينية لمرة واحدة.