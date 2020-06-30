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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:18 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
الدستور
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ننشر كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منتصف مارس الماضي قرار إصدار بطاقات تموين بدل فاقد وتالف عن طريق موقع دعم مصر دون حاجة المواطن الذهاب إلي مكتب التموين لمنع تكدس المواطنين.

 بطاقات التموين 2020 


وتضمن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، أيضًا الفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى، خصم الوفاة يتم إلكترونيا وإلغاء الحوالة البريدية ليتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة التموينية لمرة واحدة.

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني


- الدخول على موقع دعم مصر والضغط على تقديم طلبات بدل فاقد تالف.
- تسجيل بيانات البطاقة التموينية السارية.
- بعد التسجيل البيانات المطلوبة يتم الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وذلك لإتمام عمل بدل التالف أو الفاقد.
- تسجيل الرقم القومي لصاحب الاسم الذي يظهر وهو أحد المقيدين على البطاقة التموينية.

طريقة تحديث بطاقة التموين ٢٠٢٠ وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر
- تسجيل الدخول علي موقع دعم مصر، المخصص لخدمات التموين عبر شبكة الإنترنت.
- الضغط على كلمة "سجل موبايلك".
- إدخال رقم البطاقة التموينية السارية.
- ادخال رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي» الشخصية.
- اختيار اسم المحافظة التابعة لها البطاقة السارية.
- الضغط على كلمة عرض.
- تسجيل رقم الهاتف، سواء أكان الرقم الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المستفيدين ولكن ذلك بشرط أن يكون الخط مسجل باسم الفرد نفسه.

شروط الحصول على الخدمات التموينية:
- يقوم المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فتره لا تقل عن 3 شهور.

- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
- قيام المواطن بالموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة• يقوم المواطن بالضغط علي خدمات تموينيه للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.

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