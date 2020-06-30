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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة ومياه شرب سوهاج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:56 م
مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة ومياه شرب
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية القوى العاملة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لإنتاج كمامات قماشية صحية مطابقة للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة ومبادرة وزارة القوى العاملة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج.

وثمن الفقي تلك المبادرة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود، والتعاون البنّاء بين جميع الأطراف لمواجهة الظروف الراهنة، موجّهًا الشكر لمسؤولي القوى العاملة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأوضح هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج أن البروتوكول يشمل وضع 3 ورش للخياطة والتفصيل تابعة لمديرية القوى العاملة ضمن 3 مراكز للتدريب المهني الثابت في " سوهاج، وطهطا، والكوثر"، تحت خدمة إنتاج وتصنيع كمامات صحية قماشية مطابقة للمواصفات ومستوفية للشروط الصحية التي اشترطتها وزارة الصحة، مشيرا إلى العمل على إنتاج 10 آلاف كمامة كمرحلة أولى.

وقال محمد بدري إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بالمشاركة بفريق العمل المدرب على تصنيع الكمامات لديها، وتوفير المواد الخام المستخدمة في عملية الصناعة واعتمادها من مديرية الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم الإشراف المشترك على جميع مراحل تصنيع الكمامات من الطرفين، مع التزام شركة المياه بعمل التعقيم اللازم وتغليف الكمامات بمعاملها المختصة، واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعض من المنتجات القماشية التى تنتجها الشركة والتى نالت إعجاب محافظ الإقليم.

ووقّع البروتوكول، الذي يسري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في الفترة من 1 يوليو، وحتى 31 ديسمبر القادم، كلا من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة، واللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج.
مديرية القوى العاملة ومياه شرب
مديرية القوى العاملة ومياه شرب
بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة ومياه شرب سوهاج
مديرية القوى العاملة ومياه شرب
مديرية القوى العاملة ومياه شرب
بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة ومياه شرب سوهاج

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