عصام زكريا يناقش صهيب الباري عن فيلمه «الحديث عن الأشجار»

يستضيف الناقد عصام زكريا، المخرج السوداني صهيب قسم الباري، بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية عن فيلمه "الحديث عن الأشجار"، وضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام، وسوف يتم اللقاء يوم الخميس 2 يوليو المقبل، الساعة 6 مساء.لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.