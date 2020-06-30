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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

43 مليار جنيه مشروعات تنموية بالبحيرة خلال عام ونصف

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:53 م
مشروعات تنموية بالبحيرة
مشروعات تنموية بالبحيرة
معوض هويدى
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن ما شهدته المحافظة خلال 18 شهرًا، فقط، من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه في عقود كاملة بسواعد وقوة وإرادة المصريين التي تسعى للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل مشرق وواعد لأبنائنا.

أضاف آمنة أن حجم الإنفاق والاستثمارات الخاصة بتلك المشروعات تجاوز الـ43 مليار جنيه، للعمل بعدد 2038 مشروعًا تم الانتهاء من بعضها، وجارٍ تنفيذ البعض الآخر.

أكد محافظ البحيرة أن المشروعات القومية والخطة الاستثمارية تضم مشروعات خدمية فى كافة قطاعات التعليم والصحة والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والكهرباء والإنارة والبيئة وتطوير منظومة النظافة والإسكان والسياحة والزراعة ومواجهة السيول والأمطار ومواجهة كورونا والطب البيطرى وتعظيم وتنمية الثروة الحيوانية والتضامن الاجتماعى والقرى الأكثر احتياجًا وتطوير العشوائيات والثقافة والشباب والرياضة والتموين والمنطقة اللوجستية ومواقف السيارات واحياء مسار العائلة المقدسة وتطوير رشيد والبورصة السلعية والمنطقة اللوجستية وبشاير الخير 4 وتطوير وترفيق المناطق الصناعية ومشروع التجمع الحرفى السكنى التعاوني بحوش عيسى وتوفير حياه كريمة للمواطنين فى شتى القطاعات ومختلف مناحي الحياة.

وشدد محافظ البحيرة على أن ثورة 30 يونيو التي* نحتفل اليوم بذكراها السابعة كانت وستظل نقطة فارقة للتوجه إلى آفاق التنمية لتشرق شمس كل يوم على مشروع قومي عملاق جديد يتحقق بسواعد وإرداة المصريين.

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