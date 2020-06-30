شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، أن التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف للوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب.وقال شكري في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، إن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد، كما تتحملها مصر أيضا.وأشار شكري إلى أن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة.وشدد شكري على أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، مؤكدا أن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب المواقف الإثيوبية.كان شكري أكد، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة الخاصة بسد النهضة أن مصر ملتزمة بحماية أمن مصر المائي من أي تهديدات.