«وفد الشرقية»: 30 يونيو هي السفينة التي أنقذت مصر من الغرق

«وفد الشرقية»: 30 يونيو هي السفينة التي أنقذت مصر من الغرق
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:41 م
سارة الوردانىطباعة
أصدرت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، برئاسة اللواء هاني دري أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا هنأت فيه الشعب المصري بمناسبة مرور 7 أعوام على ثورة 30 يونيو العظيمة التي كانت بمثابة سفينة الإنقاذ من الغرق في بحر جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت إلي تغيير الهوية الوطنية وااستبدالها بهوية الفاشية والدم والقتل.
وقال محمد زكي، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، اليوم نتذكر اصطفاف عشرات الملايين من المصريين في الشوارع والميادين حيث لا موطئ لقدم ولا مكان لإرهابي رافعين شعار "ارحل" للمعزول محمد مرسي وجاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، تحمل موعدًا لاستنشاق نسائم الحرية وإنقاذ الشعب المصري من المصير الدموي الذي كان ينتظره.
كانت كلمات السيسي سيفًا على رقاب الجماعة الإرهابية في هذا اليوم العظيم استجابة لمناشدات وهتافات عشرات الملايين في الشوارع التي طالبت بانحيازه لإرادة الشعب بأكمله.
وجاء البيان كالتالي:
كانت ثورة 30 يونيه تعبير حي عن انطلاق مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية لتنقلها من مرحلة الانهيار وطمس الهوية والتفكك وحرق تام للقوى الناعمة إلى مرحلة البناء والتنمية والنهضة في مختلف المجالات لتتحول مصر إلى دولة حديثة قوية تملك إرادتها الحرة.
أنقذت 30 يونيه مصر من فاشية الإخوان الإرهابية وطمع قوي خارجيه سعت لإسقاط الدولة من خلال تقسيمها وتقسيم المنطقة كلها إلى دويلات تنفيذا لأجندات خارجية تريد تدمير مصر والشرق الأوسط.. اليوم يمر 7 أعوام على ملحمة وطنية وتاريخية وقف لها العالم احتراما لإرادة شعب بأكمله وأنحني لها الجميع إيمانًا بالرغبة الشعبية التي زلزلت قوي الشر التي ارادت اختطاف الوطن وتقزيم دوره.
ومنذ هذا اليوم المجيد صنعت مصر بقيادة الرئيس السيسي في سبعة أعوام مالم تنجزه دولا عظمي في 70 عامًا لتعود مصر الي ريادتها الأقليمية والعالمية ولتبقي شامخة ترد كيد الأعادي والمفسدين.
حفظ الله مصر وشعبها الابي ورئيسها البطل عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه علي كفّه وانضم للشعب المصري لينقذ مصر من المصير المظلم ويعيدها إلى الحياة لتبقي مصر قلب العالم النابض.
وقال محمد زكي، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، اليوم نتذكر اصطفاف عشرات الملايين من المصريين في الشوارع والميادين حيث لا موطئ لقدم ولا مكان لإرهابي رافعين شعار "ارحل" للمعزول محمد مرسي وجاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، تحمل موعدًا لاستنشاق نسائم الحرية وإنقاذ الشعب المصري من المصير الدموي الذي كان ينتظره.
كانت كلمات السيسي سيفًا على رقاب الجماعة الإرهابية في هذا اليوم العظيم استجابة لمناشدات وهتافات عشرات الملايين في الشوارع التي طالبت بانحيازه لإرادة الشعب بأكمله.
وجاء البيان كالتالي:
كانت ثورة 30 يونيه تعبير حي عن انطلاق مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية لتنقلها من مرحلة الانهيار وطمس الهوية والتفكك وحرق تام للقوى الناعمة إلى مرحلة البناء والتنمية والنهضة في مختلف المجالات لتتحول مصر إلى دولة حديثة قوية تملك إرادتها الحرة.
أنقذت 30 يونيه مصر من فاشية الإخوان الإرهابية وطمع قوي خارجيه سعت لإسقاط الدولة من خلال تقسيمها وتقسيم المنطقة كلها إلى دويلات تنفيذا لأجندات خارجية تريد تدمير مصر والشرق الأوسط.. اليوم يمر 7 أعوام على ملحمة وطنية وتاريخية وقف لها العالم احتراما لإرادة شعب بأكمله وأنحني لها الجميع إيمانًا بالرغبة الشعبية التي زلزلت قوي الشر التي ارادت اختطاف الوطن وتقزيم دوره.
ومنذ هذا اليوم المجيد صنعت مصر بقيادة الرئيس السيسي في سبعة أعوام مالم تنجزه دولا عظمي في 70 عامًا لتعود مصر الي ريادتها الأقليمية والعالمية ولتبقي شامخة ترد كيد الأعادي والمفسدين.
حفظ الله مصر وشعبها الابي ورئيسها البطل عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه علي كفّه وانضم للشعب المصري لينقذ مصر من المصير المظلم ويعيدها إلى الحياة لتبقي مصر قلب العالم النابض.