«وفد الشرقية»: 30 يونيو هي السفينة التي أنقذت مصر من الغرق

أصدرت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، برئاسة اللواء هاني دري أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا هنأت فيه الشعب المصري بمناسبة مرور 7 أعوام على ثورة 30 يونيو العظيمة التي كانت بمثابة سفينة الإنقاذ من الغرق في بحر جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت إلي تغيير الهوية الوطنية وااستبدالها بهوية الفاشية والدم والقتل.وقال محمد زكي، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، اليوم نتذكر اصطفاف عشرات الملايين من المصريين في الشوارع والميادين حيث لا موطئ لقدم ولا مكان لإرهابي رافعين شعار "ارحل" للمعزول محمد مرسي وجاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، تحمل موعدًا لاستنشاق نسائم الحرية وإنقاذ الشعب المصري من المصير الدموي الذي كان ينتظره.كانت كلمات السيسي سيفًا على رقاب الجماعة الإرهابية في هذا اليوم العظيم استجابة لمناشدات وهتافات عشرات الملايين في الشوارع التي طالبت بانحيازه لإرادة الشعب بأكمله.وجاء البيان كالتالي:كانت ثورة 30 يونيه تعبير حي عن انطلاق مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية لتنقلها من مرحلة الانهيار وطمس الهوية والتفكك وحرق تام للقوى الناعمة إلى مرحلة البناء والتنمية والنهضة في مختلف المجالات لتتحول مصر إلى دولة حديثة قوية تملك إرادتها الحرة.أنقذت 30 يونيه مصر من فاشية الإخوان الإرهابية وطمع قوي خارجيه سعت لإسقاط الدولة من خلال تقسيمها وتقسيم المنطقة كلها إلى دويلات تنفيذا لأجندات خارجية تريد تدمير مصر والشرق الأوسط‪.. اليوم يمر 7 أعوام على ملحمة وطنية وتاريخية وقف لها العالم احتراما لإرادة شعب بأكمله وأنحني لها الجميع إيمانًا بالرغبة الشعبية التي زلزلت قوي الشر التي ارادت اختطاف الوطن وتقزيم دوره.ومنذ هذا اليوم المجيد صنعت مصر بقيادة الرئيس السيسي في سبعة أعوام مالم تنجزه دولا عظمي في 70 عامًا لتعود مصر الي ريادتها الأقليمية والعالمية ولتبقي شامخة ترد كيد الأعادي والمفسدين.حفظ الله مصر وشعبها الابي ورئيسها البطل عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه علي كفّه وانضم للشعب المصري لينقذ مصر من المصير المظلم ويعيدها إلى الحياة لتبقي مصر قلب العالم النابض.