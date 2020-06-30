نائب «الزاوية الحمراء» يفتتح مكتب توثيق عقاري

افتتح النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، مكتب توثيق عقاري بالزاوية الحمراء، بحضور مساعد وزير العدل، وأعضاء البرلمان عن الدائرة.وقال «وطني»، إن قرار إنشاء مكتب جديد للشهر العقاري، جاء بعد جهود حثيثة قام بها على مدار عامين، لنيل الموافقة، لافتا إلى أن إنشاء مكتب جديد للشهر العقاري، من شأنه أن يسهم في تخفيف العبء الواقع على عاتق المواطنين، الذين يبقون ساعات طويلة في طوابير لا تنتهي، حيث إن مكتب التوثيق الحالي يخدم أكثر من 5 آلاف مواطن يوميا ويقع خارج الدائرة.وأكد نائب «مستقبل وطن»، أنه حريص كل الحرص على رفع المعاناة الواقعة على عاتقهم، والعمل على تخفيفها، من خلال تطوير أداء المصالح الحكومية القائمة، أو إنشاء مصالح جديدة، لتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة لهم، حتى وإن تطلب الأمر توفيرها من خلال الجهود الذاتية.