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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالخارجة (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:01 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أحمد محروس وكيل وزاره الصحة، مستشفى الصدر والحميات بالخارجة، وذلك للتأكد من جاهزيتهم بعد تطويرهم ليكونوا مستشفيات عزل لتشخيص وتقديم العلاج اللازم لحالات الإصابة بفيروس كورونا من أهالي المحافظة، ولتخفيف العبء عليهم وعلى ذويهم من الانتقال لمستشفيات خارج المحافظة.

واطمئن الزملوط، على تدريب الفرق الطبية على كافة الأجهزة، مشددا بتطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة، والمراجعة المستمرة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال النظافة، والتخلص الآمن من النفايات، وتوفير كافة سبل الراحة للحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها داخل المستشفى.
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

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