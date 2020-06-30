مستشار النمسا يتهم أردوغان بزرع الفتنة وتعكير السلام فى بلاده

اتهم المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة زرع الفتنة داخل النمسا وتعكير السلام الاجتماعي وخلق توترات بين الطوائف والأعراق المختلفة في البلاد.وقال المستشار النمساوي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - تعليقا على أعمال الشغب التي حدثت في فيينا قبل عدة أيام خلال المظاهرات التي قام بها الاكراد واعتداء الأتراك عليهم ونشوب أعمال عنف بين الجانبين - إن تأييد تركيا لهذه الأعمال تسبب في الإساءة للأشخاص ذوي الجذور التركية الذين يعيشون في أوروبا، معتبرا أن هناك إخفاقات في سياسة الاندماج وأنه يود منع "الهجرة غير المنضبطة" في المستقبل.يذكر أن العلاقات بين النمسا وتركيا شهدت توترا واسعا بين البلدين على خلفية تلك الأحداث، وأن كلا من فيينا وأنقرة استدعتا سفير الدولة الأخرى لديها إلى وزارة الخارجية.