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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: الخميس موعد تسليم بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:34 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أن ميعاد تسليم "بوكليت" التربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء، الخميس المقبل، منوهة أنه سيكون آخر يوم لتسليم كراسات البوكليت، للجنة التابع لها كل طالب.

وشددت الوزارة، على ضرورة الانتهاء من تسليم "البوكليت" يوم الخميس، مع ضرورة الحصول على إيصال مختوم من اللجنة بالتسليم.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد قرر خروج المواد غير المضافة المجموع، من الجدول، واستبدالها ببوكليت يتم حله بالمنازل.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة، يؤدون الخميس المقبل، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا)، ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

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