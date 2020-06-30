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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:31 م
جريدة الدستور
حسام الضمرانى
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يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "أضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق 2 يوليو، عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفى" لأنطون تشيكوف، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب؛ يأتي ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

جدير بالذكر أن، مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تمت مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ لـ ٥٠ دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها ٣ عروض مسرحية هم " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور".

عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف، بطولة عمرو عبدالعزيز، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد وإخراج إسلام إمام.

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