وصول 145 عالقا مصريا إلى أسيوط قادمين من الكويت

استقبل مطار أسيوط الدولي، اليوم الثلاثاء، 145 عاملا مصريا قادمين من دولة الكويت يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن، في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا القاتل بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وقد وصل العمال المصريين عبر إحدى شركات الطيران العربية القادمة من مطار الكويت الدولي، حيث سيتم إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة عبر إدارة الحجر الصحى بمطار أسيوط للتأكد من عدم حملهم الوباء القاتل، تم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية عقب توقيع إقرار العزل المنزلي لمدة 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.