صحف تركية: قائد البحرية التركية يزور طرابلس

تداولت الصحف التركية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل زيارة مفاجئة قام بها قائد القوات البحرية التركية، أميرال عدنان أوزبال، إلى العاصمة الليبية طرابلس.وأكدت جريدة «مابا نيوز» التركية أن أوزبال، زار على نحو مفاجئ العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، حيث أجرى الأميرال أوزبال محادثات مع المسؤولين العسكريين الحكوميين في حكومة وميليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس، كما زار القاعدة البحرية في بوسيتا (أبو ستة).ونقل موقع المعارضة التركية "تركيا الآن" عن صحف تركية أن تركيا من المقرر أن تبدأ في استخدام قاعدة الوطية الجوية، ومن المقرر أن تدشن قاعدة بحرية في مصراتة، وذلك في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية غرب ليبيا.