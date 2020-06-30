تجديد حبس مسؤول مخزن لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس مسؤول مخزن 15 يوما على ذمة التحقيقات في حيازة 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وفاسدة داخل مخزن بدون ترخيص بالمطرية.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته (17،650 طن "أرز أبيض كمون – فول - قرفة") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.وضبط (2،450 طن "كرفس بذر كتان") غير صالحة للااستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.