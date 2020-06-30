تجديد حبس مسؤول مخزن لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:25 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس مسؤول مخزن 15 يوما على ذمة التحقيقات في حيازة 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وفاسدة داخل مخزن بدون ترخيص بالمطرية.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته (17،650 طن "أرز أبيض كمون – فول - قرفة") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.
وضبط (2،450 طن "كرفس بذر كتان") غير صالحة للااستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته (17،650 طن "أرز أبيض كمون – فول - قرفة") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.
وضبط (2،450 طن "كرفس بذر كتان") غير صالحة للااستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.