وزير العدل: حظر التدخين داخل جميع المحاكم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع التدخين داخل المحاكم، في ظل انتشار فيروس كورونا.وعمم المستشار أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، على المحاكم الابتدائية قرار حظر التدخين، وذلك لما يسببه التدخين من مضار داخل الأماكن العامة المغلقة وطبقا لقانون حظر الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته.ونص القرار على أنه في إطار توجيهات وزير العدل ونظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات داخل مقار المحاكم، ولما يسببه التدخين من مضار داخل الأماكن العامة المغلقة وطبقا لقانون حظر الوقاية من أضرار التدخين، لذلك يحظر التدخين نهائيا داخل المحاكم واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات الإدارية والجنائية ضد المخالف.