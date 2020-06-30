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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استلام 4 ماكينات لكنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:24 م
ماكينات لكنس وشفط
ماكينات لكنس وشفط الأتربة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم استلام وتجريب 4 ماكينات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين ليتم توزيعها على مركز أسيوط وحى غرب، ضمن منظومة النظافة بالمحافظة وتدعيمها بأحدث المعدات.

وأشار محافظ أسيوط إلى مشاركة المعدات الجديدة فى حملات للرش والتطهير والتعقيم بجميع شوارع وميادين المراكز والأحياء ومختلف المنشآت والمستشفيات المركزية والعامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضح اللواء عصام سعد أن تلك الحملات مستمرة لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية بكافة المراكز والأحياء، خاصة مع بداية عودة الحياة لطبيعتها وفتح المساجد والمقاهي والمطاعم بالشروط التي أقرها مجلس الوزراء، فضلًا عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن وحدة الإنقاذ السريع برئاسة خالد مصطفى مدير الوحدة قامت بتجريب 4 معدات كنس وشفط الأتربة وتم توزيعها على مركز أسيوط وحى غرب لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء، لافتا إلى مشاركة وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة فى حملات التطهير والتعقيم التي تنفذها المحافظة بالمراكز والأحياء منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين بتلك الأماكن والمترددين عليها، مشيرًا إلى ترأسه حملات مستمرة للتطهير والتعقيم بأحياء ومراكز المحافظة، والتى استهدفت المستشفيات ومختلف المنشآت والشوارع والميادين، لافتا إلى مشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لافتًا إلى التنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة دون تهاون.

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