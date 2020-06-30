تعافي 15 مريض كورونا بمستشفى الأقصر العام (صور)

أعلن مستشفى الأقصر العام لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء، خروج 15 متعافيا، عقب إخضاعهم للرعاية الطبية المكثفة على مدار 24 ساعة طوال فترة علاجهم بالمستشفى.وأوضح الدكتور خلف الله عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 15 مريضا من بينهم سيدات مسنات، والبعض منهم يعاني من الإصابة بأمراض مزمنة على التعافي، وذلك من خلال الرعاية الطبية المقدمة لهم على مدار فترة بقائهم بالمستشفى.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مديرية الشؤون الصحية تعمل على مد المستشفى بشتى احتياجاتها من معدات طبية، وقناعات وقفازات طبية، وبدل وقائية وذلك للعمل على حماية الأطباء الدرع الأول في صفوف المعركة ضد فيروس كورونا.وأكد على أن زيادة الوعي لدى المواطنين كان العامل الأول في خفض نسب الوفيات، حيث إن التعامل السريع مع الفيروس في بداية ظهور الأعراض ساهم بشكل كبير خفض حدة المرض.في سياق متصل، عقمت رئاسة حي وسط بالأقصر، بقيادة أيمن حسين، عددا من المصالح الحكومية والشوارع العامة، بناءً على تكليفات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة.وأوضح "حسين" أنه تم تنفيذ حملة تطهير اليوم برجال ومعدات منطقة وسط لتعقيم المستشفى العام والمبنى الإدارى لكنيسة السيدة العذراء الجديد بجوار مدرسة وادي الملكات، وكذا تم تطهير مدرسة أم المؤمنين الإعدادية من الخارج ومتابعة انتظام تشغيل كبائن التعقيم وجهاز قياس درجات الحرارة بالمدرسة بعد انتهاء سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني، كما تم تطهير جميع الشوارع الفرعية المؤدية لها، فضلا عن تعقيم مبني الرقابة الإدارية وفندق٢٥ يناير من الخارج ومدرسة طيبة الإعدادية وشارع التجارة والنصب التذكاري بالمطهرات، في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كوفيد-19".