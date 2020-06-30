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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2743 مخالفة متنوعة خلال يونيو بالغربية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:13 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تواصل محافظة الغربية، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم وحزم للمتلاعبين بالأسعار ومواجهة جشع التجار.

أوضحت إدارة العلاقات العامة بمحافظة الغربية، أن الحملات المكبرة التي شنتها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 2743 مخالفة متنوعة خلال شهر يونيو الجاري، مؤكدا أنه لاتهاون مع المفسدين.

ووجه محافظ الغربية، بضرورة المتابعة اليومية على الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

أوضح المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات التي تمت بالتعاون مع مباحث التموين، بقيادة العنيد محمد عتمان، أسفرت عن تحرير 1113 مخالفة تموينية في مجال المخابز.

و1551 مخالفة في مجال الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة وسلع منتهية الصلاحية والذبح خارج المجازر وعدم حمل شهادة صحية والعمل بدون ترخيص، كما تم تحرير 79 مخالفة تموينية في مجال المواد البترولية.

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