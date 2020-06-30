توقعات بارتفاع قياسى للتضخم فى تركيا خلال يونيو

أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن التضخم في تركيا سيشهد تسارعًا كبيرًا وقد يسجل ١٢.١% خلال شهر يونيو ليبتعد عن هدف الحكومة المتمثل في الوصول لمعدلات تصخم تصل إلى ٧.٤% بنهاية العام.وتابعت أن تضخم أسعار المستهلكين من المرجح أن يتسارع من 11.4% في مايو، تراوحت التقديرات ليصل من 11.9% إلى 12.5%.وترك البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، بعد خفضها إلى 8.25 في المائة من 24 في المائة في غضون عام.وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى أن الضغوط التضخمية وراء قرار ثبات سعر الفائدة.وتسارع التضخم في تركيا من 8.6% في أكتوبر حيث تصرف البنك المركزي بناء على طلبات الحكومة لخفض تكاليف الاقتراض للبنوك.وأقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك واستبدله الصيف الماضي قائلًا إنه فشل في دعم الجهود الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي.من المقرر أن ينشر معهد الإحصاء التركي أرقام التضخم لشهر يونيو الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.وقال محللو جولدمان ساكس، حسب رويترز، إن التضخم في يونيو قد يكون أعلى مما كان متوقعًا إذا استمرت صدمة أسعار الغذاء التي سببتها الأحوال الجوية في مايو.وأكدت الوكالة أن معدلات التضخم تعرضت لضغوط كبيرة بسبب ضعف اداء الليرة التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو، ويتم تداولها الآن عند حوالي 6.85 مقابل الدولار حيث فقدت نحو 13% من قيمتها منذ بداية العام.