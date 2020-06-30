شاب تركي يحاول الانتحار بمحكمة إسطنبول

أعلنت صحيفة «تالا 1» التركية عن محاولة شاب تركي الانتحار أثناء وجوده في محكمة «تشاجلايان» في إسطنبول، موضحةً أن الشاب يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية وضيق المعيشة.وذكرت الصحيفة أن الشاب، أراد إلقاء نفسه من الدور 7 في محكمة تشاجلايان في أسطنبول، فأغلقت الشرطة الدور بأكمله، وأقنعت المواطن بعدم إلقاء نفسه.من جانبه، تراجع الشاب الذي كان يشكو غلاء الأسعار عن قراره، بعدما أقنعته الشرطة وأمرت الجميع بعدم الاقتراب منه.يذكر أن تركيا تشهد انهيارًا اقتصاديا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وازدادت معدلات البطالة والفقر والجوع، بالإضافة إلى موجة غلاء الأسعار التي تشهدها تركيا هذه الايام.