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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومى للإعاقة» يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:09 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ باسمه وباسم ذوي الإعاقة؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وقال بيان المجلس إن يوم 30 يونيو سيظل الأيقونة الحقيقية التي كشفت عن معدن الشعب المصري في الحفاظ على وحدته وقوته وتماسك مؤسساته ضد قوى الشر؛ عندما خرج على قلب وإرادة رجل واحد لحماية مقدرات الدولة المصرية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن ثورة 30 يونيو كتبت تاريخًا جديدًا أمام ملايين المصريين الذين طالما حلموا بالحياة الكريمة ؛ لتبدأ من بعدها رحلة بناء الوطن وتصحيح المسار والدخول في مصاف القوى العظمى في العالم من خلال دعم قدرات الجيش المصري ؛ وبناء الدولة المدنية العصرية الحديثة ؛ والدخول في شراكات اقتصادية قوية ؛ وبناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية ؛ وشبكة الطرق العملاقة ؛ وحجز مقعد لمصر في المنتديات العاليمة ؛ وثقة واحترام العالم أجمع ؛ والإصلاح الاقتصادي ؛ وغيرها من الإنجازات التي خرجت من رحم التحديات التي واجهتها مصر.

وأضاف " المشرف العام على المجلس "أن تاريخ 30 يونيو 2013 وما بعدها من سنوات ؛ تعد علامة فارقة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ فقد كفلت لهم القيادة السياسية خلال هذه السنوات التمكين الحقيقي لهم في كل مجالات الحياة؛ الأمر الذي وضع قضيتهم ومطالبهم وآليات دمجهم في أول اهتمامات أجهزة الدولة. التي باتت جميعًا تعمل لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

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