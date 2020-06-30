هريدى: السيسى تصدى للكثير من القوانين التى تخدم الجماعة الإرهابية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نائب عام جماعة الإخوان المسلمين كان يعمل لخدمة الجماعة وليس خدمة الشعب المصري.وأشار السفير حسين هريدي، خلال لقائه في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع تصدى للكثير من القوانين التي تخدم الجماعة، وأخطرها قانون السماح لغير المصريين شراء أراض في سيناء.وأوضح أن ثورة 30 يونيو، كانت من ضمن الثورات المصرية التي أسهمت في تحسين علاقات مصر الخارجية، لافتًا إلى أن مصر تعرضت لعام شديد الصعوبة والضغط على القوات المسلحة المصرية، بعد ثور 25 يناير، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض العناصر الداخلية في مصر.وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الهدف الأساسي من حكم الإخوان، وغير المعلن، هو استبدال الدولة المدنية الوطنية بدولة دينية طائفية بمساعدة أردوغان.