محمد رمضان يرد على تهديد أسرة أحمد زكى بمقاضاته

خرج الفنان محمد رمضان لأول مرة عن صمته حول تهديدات أسرة الفنان الراحل أحمد زكي بمقاضاته حال قدم مسلسل "الإمبراطور" عن سيرته الذاتية دون أن يعود إليهم لقراءة السيناريو، حيث طالبت أسرة الراحل قراءة سيناريو المسلسل قبل بدء تنفيذه حتى لا يتم تناول أمور بشكل خاطئ في حياته.وعلق محمد رمضان على حديثهم عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، حيث كتب "قانونيًا ليس لهم الحق، ولكن سنفعل ذلك حبًا واحترامًا للنجم الكبير ولعائلته الكريمة".يشار إلى أن محمد رمضان شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما أنه طرح مؤخرًا فيديو كليب "كورونا فيرس" وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطى حاجز الـ16 مليون مشاهدة.