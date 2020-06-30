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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسريح نصف موظفى مطار كييف الدولى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:03 م
مطار كييف الدولي
مطار كييف الدولي
أ.ش.أ
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أعلن مطار كييف الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم تسريح نصف موظفيه هربًا من الإفلاس، نظرًا لانخفاض حركة الركاب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر المكتب الصحفي لمطار كييف، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن المطار مجبر على ذلك الأمر للإفلات من الإفلاس.

وأشار البيان إلى أن المطار بدأ في تقليص عدد موظفيه تدريجيًا في ظل الأزمة الشديدة التي يمر بها قطاع الطيران بسبب فيروس كورونا، والتي أدت إلى انخفاض حاد في حركة الطيران والركاب.

ويعد مطار كييف الدولي ثاني أكبر مطار في أوكرانيا من حيث حركة الركاب التي تبلغ نحو 3 ملايين في العام، ومن حيث حركة الطيران التي تصل إلى 30 ألف رحلة طيران في العام.

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