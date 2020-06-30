«عدوى الحب والموت».. رواية جديدة عن دار فضاءات لـ حسين العموش

أصدرت دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان، حديثًا رواية "عدوى الحب والموت" للدكتور حسين العموش، وبدعم من وزارة الثقافة.وتتحدث الرواية التي جاءت في 231 صفحة من القطع الصغير، عن قصة حب جمعت بين طالبة كلية طب بالجامعة الاردنية، وشاب من مدينة نابلس، لتداهمهما تداعيات جائحة كورونا في ظل سياقات لا تخلو من البعد النضالي المقاوم للاحتلال الاسرائيلي.الرواية التي مزجت لغتها بين الفصحى البسيطة والعامية، تنقلت بين الأمكنة والجغرافيا الأردنية والفلسطينية، كما رصدت تداعيات الجائحة على المجتمعين الأردني والفلسطيني، وكذلك دولة الاحتلال الاسرائيلي.وتعد هذا الرواية الخامسة للعموش، إذ أصدر قبلها أربع روايات هي: التلعة، ورجال للبيع، وسلامة الحافي، وأبناء الوزارة فضلا عن كتابين أكاديميين يدرسان في جامعات محلية وعربية هما: علم النفس السياسي والاعلامي وكتاب الوعي السياسي في الجامعات الاردنية.