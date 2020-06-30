إسرائيل تسجل أكثر من 700 إصابة بكورونا فى يوم

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية أكثر من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، فيما اتخذت الحكومة إجراءات جديدة في مسعى للحد من انتشار الوباء.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء عن رصد 714 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ أن عاد معدل الإصابات اليومية إلى الارتفاع قبل شهر، على خلفية تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية إلى كبح جماح الجائحة.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في إسرائيل حتى الآن 24688، بينها 7096 حالة نشطة.ولا يزال 46 مريضًا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل منذ أمس بواقع حالة وفاة جديدة وبلغت 320 حالة وفاة.