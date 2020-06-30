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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وسط إجراءات احترازية.. تسليم جثامين ضحايا حريق مستشفى عزل الإسكندرية لذويهم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:23 م
حريق مستشفى عزل الإسكندرية
حريق مستشفى عزل الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
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أنهت مستشفى صدر المعمورة شرق الإسكندرية، إجراءات تسليم جثامين ضحايا حريق مستشفى البدراوي الخاصة إلى ذويهم، وأن المستشفى مخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا الذي نشب بها حريق تسبب في مصرع 7 نزلاء وإصابة 9 آخرين كانوا يتلقون الرعاية الصحية.

حيث إن مستشفى صدر المعمورة، استقبلت جثامين ضحايا حريق مستشفى البدراوي التخصصي أمس، ووضعهم بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتم تسليم 5 جثامين إلى ذويهم قبل منتصف ليل اليوم الثلاثاء، فيما سلمت جثامين آخر متوفيين لأسرتهما صباح اليوم.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء التعامل مع الحالات، من خلال إجراءات مكافحة العدوى، حرصا على الصحة العامة وعدم انتقال الفيروس.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد المستشفيات الخاصة الموجودة بأحد العقارات السكنية بمنطقة بشر بشارع محمد نجيب دائرة القسم، وسط حالة من الفزع للعاملين بالمستشفى والمرضى الذين يعالجون بها.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتوجه قوات من الحماية المدنية والدفع بـ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، وتوجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لأماكن أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع في مستشفي خاصة، مخصصة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بسبب حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص بينهم سيدة من المصابين بفيروس كورونا نتيجة اختناقهم، وإصابة 9 أشخاص من طاقم المستشفى إداريين، تم نقل الجثث إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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