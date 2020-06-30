هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 63 نقطة
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:17 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 بالمئة عند 7224 نقطة (- 63 نقطة).
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال.
وتراجع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 10.88 ريال و60.56 ريال على الترتيب.
وتصدرت أسهم شركات الأسمنت تراجعات اليوم بنسب تراوحت بين 3 و5 بالمئة في المقابل، تصدر سهم "بحر العرب"، ارتفاعات اليوم بأكثر من 4 بالمئة، عند 37.65 ريال، وسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودية، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6.9 مليون سهم.
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال.
وتراجع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 10.88 ريال و60.56 ريال على الترتيب.
وتصدرت أسهم شركات الأسمنت تراجعات اليوم بنسب تراوحت بين 3 و5 بالمئة في المقابل، تصدر سهم "بحر العرب"، ارتفاعات اليوم بأكثر من 4 بالمئة، عند 37.65 ريال، وسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودية، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6.9 مليون سهم.