هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 63 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 بالمئة عند 7224 نقطة (- 63 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال.وتراجع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 10.88 ريال و60.56 ريال على الترتيب.وتصدرت أسهم شركات الأسمنت تراجعات اليوم بنسب تراوحت بين 3 و5 بالمئة في المقابل، تصدر سهم "بحر العرب"، ارتفاعات اليوم بأكثر من 4 بالمئة، عند 37.65 ريال، وسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودية، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6.9 مليون سهم.