كاتب: برنامج الرئيس السيسي بات واضحًا للعيان (فيديو)

قال الكاتب أحمد الجمال، إن النشأة المصرية تسير عكس كل النظريات السياسية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تنشأ أداة قمع طبقى بل نشأت من أجل أمن النهر وعلاقة بالبحر والصحراء.وأضاف الجمال، خلال لقائه في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر يحكمها قائد يتصل بمعادلة الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن القائد الحالى لـ 30 يونيو يدرك تماما المعادلة الجيوستراتيجية والجغرافية السياسية والامنية التاريخية الحضارية الثقافية.وأوضح أن الذين كانوا يدعون أن الرئيس السيسى بلا برنامج وبلا رؤية، لابد وأن يطلعوا على برنامج هذا الرجل الذى انجزه فعليا على الأرض فهذه هى الرؤية الحقيقية.وأكد الكاتب الصحفى، أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الحقيقى أصبح واضح للعيان، منوها بأن الرئيس السيسي عمل على تكوين بنية أساسية قوية وتطوير طرق وموانئ ومنشأت ومطارات وزراعة وتربية حيوانية وعشوائيات.