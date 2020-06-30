متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية بمطروح

قامت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برئاسة إدارة السياحة بديوان عام المحافظة وإدارة تراخيص مجالس مدن المحافظة ومديرية الصحة والسلامة والصحة والصحة المعنية بالقوى العاملة بالمرور على عدد من المقاهي والكافيتريات والمطاعم بمطروح لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوعية ونشر الإرشادات الخاصة بضوابط عمل تلك المنشآت خاصة التباعد والالتزام بنظافة المعدات والأدوات المستخدمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.كما قامت لجنة متابعة استعدادات الفنادق السياحية الراغبة في الحصول على موافقات التشغيل بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط اللازمة للتشغيل بالمرور على عدد من الفنادق بمدينة مرسى مطروح.جاء ذلك استمرارًا لأعمال لجان متابعة التزام الكافتريات والمقاهى والمطاعم، وكذلك المنشآت السياحية بمطروح بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح تلك المنشآت.