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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية بتكلفة 500 مليون

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:05 م
محطة مياه الرحمانية
محطة مياه الرحمانية
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية وتنموية كثيرة وكبيرة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه عقودا كاملة من السنين بسواعد وقوة وإرادة المصريين التى تسعى للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل مشرق وواعد لأبنائنا، مؤكدا أن اليوم 30 يونيو الذكرى السابعة لثورة شعب مصر العظيم ضد الإرهاب والتطرف والتى وقف جيش مصر الباسل مع شعبها يسانده يدا واحدة ضد قوى التطرف إستجابة لإرادة الشعب المصرى العظيم ولتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرًا لفئة أو طائفة بعينها.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن ما تم تحقيقه على أرض البحيرة خلال العام والنصف الأخير شهد مشروعات تجاوزت تكلفتها الـ40 مليار جنيه بفضل الاستقرار والهدوء للعمل على تلبية كافة الاحتياجات والمطالب للمواطنين فى شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء هشام آمنة مأخذ ومحطة مياه الرحمانية الجديدة بطاقه 800400  بتكلفة اجمالية 500 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ( مصنع الطائرات) والتى ستخدم 400 ألف نسمة من أهالى مدينة وريف الرحمانية وريف المحمودية وريف دمنهور وريف شبراخيت بنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع 95 ٪.

كما أطلق محافظ البحيرة إشارة بدء التشغيل التجريبى للمحطة والمأخذ تمهيدا للافتتاح الرئاسى لها خلال الفترة القادمة

وقام المحافظ بتفقد جميع أقسام ومكونات المشروع واستمع لشرح توضيحى من المهندس سامى عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالبحيرة عن أعمال إنشاء محطة الرحمانية الجديدة وموقفها التنفيذى حيث يتكون المشروع من المأخذ بنسبة تنفيذ 98 ٪ ومحطة مياه بطاقة انتاجية 800400 لث بنسبة تنفيذ 95 ٪ وخطوط مياه ناقلة بطول 35 كمط اقطار 630 مم حتى 900 مم، ويذكر انه تم البدء بالمحطه فى 172019 وتاريخ النهو المتوقع 3172020.

وأشار آمنة أن تشغيل المحطة ودخولها الخدمة سيعمل على القضاء علي ضعف وانقطاع المياه بمركز ومدينة الرحمانية واطرافها وبجميع القري والتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، موجها الشكر لفخامة السيد الرئيس ووزارة الاسكان والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وجميع العاملين بالمشروع.

كما قرر محافظ البحيرة البدء على الفور فى رصف الطريق المؤدى لمأخذ المحطة بقرية المجد بداية من مدخل المدينة بطول 7 كم وتكلفة 15 مليون جنيه ووجه الوحدة المحلية بالرحمانية بالتنسيق مع مديرية الطرق للبدء فى اعمال الرصف وانهاء كافة أعمال المرافق من كهرباء أو غاز ووصلات مياه ومشروع التحول الرقمي قبل الرصف.

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