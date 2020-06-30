ضبط عاطل هشَّم رأس شقيقه بسبب لعب الأطفال بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية بقيادة المقدم محمد النحاس رئيس المباحث من ضبط عاطل مقيم بمنشأة السادات قام بالتعدى على شقيقه بالضرب بسبب لعب الأطفال.كان تلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بقيام "ن، ف" ٤٣ سنة مقيم بقرية منشأة السادات التابعة لدائرة المركز بعد قيامه بتهشيم رأس شقيقه "ص، ش" ٥٠ سنه بالمعاش وهو بحالة خطرة، وأحدث جرحا قطعيا بالرأس باستخدام شومة.وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه الآخر تبين أن الأول قام بالتعدى على الآخر بسبب لعب الأطفال وتم تحرير المحضر رقم ٥٤٣٩ جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.