الأحد المقبل تسليم البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس بأسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث عن بدء تسليم البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم عن العام المالي 20202021 م من يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء العمل اليومي، وهذا في إطار ما تقدمه الجامعة من رعاية صحية واجتماعية لكافة أفراد أسر الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.حيث أوضح الأستاذ محمد فتحي محمد المدير المالي والإداري للوحدة أن الوحدة بدأت فى تسليم البطاقات العلاجية اعتبارًا من يوم الأحد الماضي بمقر وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بمبنى العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك في مواعيد العمل الرسمية وذلك ليتمكن الأعضاء من استخدامها اعتبارًا من 172020م.