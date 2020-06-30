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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين «طب المنصورة» وأطباء الدقهلية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:58 م
بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء
الدقهلية : عمرو الحوتى
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وقعت كلية الطب جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء المهنية للتعاون بين قسم الطب الشرعي ونقابة الأطباء لعمل التقارير الطبية للأطباء لمساعدتهم في التحقيقات الإدارية والقضائية،
حضر التوقيع الدكتورة نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب بجامعة المنصورة والدكتور أسامة الشحات -نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتورة سحر الدكروري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينكية.

وتقدمت الدكتورة سحر الدكروري بالشكر للدعم المستمر لقسم الطب الشرعي والسموم ولمركز الاستشارات الطبية والتشجيع الدائم والمستمر من إدارة جامعة المنصورة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المركز منذ ٥ سنوات واعتماد لائحته المالية منذ ٤ سنوات، وتم العمل به على مدار هذه الفترة في جميع القضايا الشرعية مثل (قضايا الإهمال وإثبات النسب وتحاليل المخدرات وغيرها).

ومن جهته أكدت الدكتورة نسرين عمر عميدة كلية الطب أن البروتوكول خطوة مثمرة لخدمة الأطباء على مستوى محافظة الدقهلية والحفاظ على حقوقهم، مشيرة إلى أنه يتضمن قيام مركز الاستشارات الطبية الشرعية التابع لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة بتقديم الدعم الفني والمساندة القانونية للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية المنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

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