تمهيد الجزيرة الوسطى بالطريق الدولي بمطروح حتى الكيلو 15

قام وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية بالطريق الدولي، حيث تم الانتهاء من تمهيد الجزيرة الوسطى حتي الكيلو 15 وزراعة نباتات الزينة والأشجار والنخيل عن طريق رجال إدارة التشجير بمجلس المدينة.وتابع عبد الرازق أعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع علم الروم من الإمام حتى الرميلة بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة عمارات حي الزهور بالكيلو 4 والتي يتم تنفيذها من خلال الشعبة الهندسية تحت اشراف مديرية الإسكان موجها للشركات العاملة بسرعة رفع مخلفات البناء بمحيط العمارات.وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح أن جهاز النظافة يواصل أعماله اليومية في النظافة العامة ورفع القمامة بكميات تصل 470 طن تقريبا يوميًا من القمامة والمخالفات الصلبة بنطاق ال6 أحياء بنطاق المدينة بكافة المناطق والأحياء والعزب.جاء ذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور علي أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي والجزيرة الوسطي وطريق علم الروم لسرعة وتكثيف اعمال التجميل والتشجير ورفع معدلات النظافة بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة.