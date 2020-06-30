وزيرة الهجرة: الدولة لا تنظر للمصري بالخارج على أنه مصدر للنقد الأجنبي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة في 2015، جاء لإيمانه بقوة المصريين في الخارج، فضلًا عن أن عودة الوزارة ساعد في عودة الثقة بين المصريين في الخارج ودولتهم، مضيفة أن هدفها منذ بداية عملها أن تثبت للمصريين في الخارج أن دور الوزارة ليس شرفيًا.وأضافت نبيلة مكرم خلال حوارها مع فضائية المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاعتقاد أن الدولة المصرية تنظر للمصري في الخارج على أنه مصدر للنقد الأجنبي وهذا خاطئ تمامًا، منوهة بأن الدولة عندما تحركت عند تعرض مصريين بالخارج لحوادث فردية، كان بهدف حمايتهم فقط.وأضافت أن الوزارة عملت على مدار السنوات الماضية على خلق قنوات اتصال بين الدولة والجاليات المصرية، معلقة: "نؤمن بشدة بولاء وانتماء المصريين في الخارج لوطنهم".