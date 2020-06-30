ضبط عصابة «حسنية وشقيقها» لتجارة المخدرات في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع وحدة مباحث قنا بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، من ضبط ربة منزل وشقيقها لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرهوردت معلومات للعميد أمين سند رئيس المباحث بقيام "حسنة. ع.ا" ٣٥ سنة، وشقيقها "فتاح. ع" عامل بقرية دندرة بقنا بالاتجار في المواد المخدرة وبيعهما لروادهما في أنحاء دائرة مركز قنا.وتم تشكيل قوة بقيادة العقيد فهد الهواري رئيس مباحث المخدرات، ومداهمة منزلهما وضبطهما وبحوزتهم ٤٠٠ قرص مخدر ومبلغ مالي.كما تم ضبط "ج م" عامل ومقيم بمنطقة النحال بقنا وبحوزته ١٠ قطع حشيش تزن نصف كيلو.