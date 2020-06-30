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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عصابة «حسنية وشقيقها» لتجارة المخدرات في قنا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:52 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع وحدة مباحث قنا بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، من ضبط ربة منزل وشقيقها لقيامهما بالاتجار في المواد المخدره 

وردت معلومات للعميد أمين سند رئيس المباحث بقيام "حسنة. ع.ا" ٣٥ سنة، وشقيقها "فتاح. ع" عامل بقرية دندرة بقنا بالاتجار في المواد المخدرة وبيعهما لروادهما في أنحاء دائرة مركز قنا.

وتم تشكيل قوة بقيادة العقيد فهد الهواري رئيس مباحث المخدرات، ومداهمة منزلهما وضبطهما وبحوزتهم ٤٠٠ قرص مخدر ومبلغ مالي. 

كما تم ضبط "ج م" عامل ومقيم بمنطقة النحال بقنا وبحوزته ١٠ قطع حشيش تزن نصف كيلو.

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