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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«جانتس»: لا أستبعد تفكيك الحكومة.. ولدينا مليون عاطل بسبب كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:52 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
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قال بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، إنه لا يستبعد تفكيك الحكومة الحالية، وذلك في ظل الخلافات مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء.

وأضاف جانتس، اليوم الثلاثاء، أنه يرى التوجه لانتخابات جديدة يعد مصيبة كبرى، موضحا أنه ما زال ملتزم بالاتفاقات التي توصل إليها مع نتنياهو قبل تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد جانتس، في حواره مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك خلافات مع نتنياهو حول عدة ملفات، كما بحثوا عن حلول وسط لملفات أخرى.

وأشار وزير جيش الاحتلال أنه يجب أن يكون هناك أولويات في تنفيذ الملفات داخل إسرائيل، قائلا إن هناك نحو مليون عاطل إسرائيلي منذ بداية أزمة كورونا، هؤلاء لا يهتمون كثيرا بتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار في الوقت الحالي.

وكان هناك خلافا بين جانتس ونتنياهو حول آليات تنفيذ مخطط فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

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